"Bologna in Fiore" 2023

Saranno ancora una volta le piazze Minghetti e del Francia, nel cuore di Bologna, il teatro dell’evento più colorato e profumato del capoluogo felsineo. Bologna in Fiore edizione primaverile dal 14 al 16 aprile, è la manifestazione florovivaistica che trasforma il centro storico in un giardino. La kermesse è il punto di riferimento obbligato per tutti gli appassionati del verde, ma anche per i semplici curiosi che desiderano approcciarsi per la prima volta al giardinaggio casalingo fai da te.