Bologna Jazz Festival: tre settimane no-stop con decine di concerti

Bologna Jazz Festival sta predisponendo i contenuti per l’edizione 2021 che si terrà dal 28 ottobre al 18 novembre. Oltre tre settimane non stop con decine di concerti. Il programma del festival comprenderà importanti attività di contorno, dalla didattica alle arti figurative, oltre a conferenze, presentazioni editoriali, mostre.

In attesa del programma completo, che sarà reso noto dalla metà ottobre, il BJF rivela intanto i big del suo cartellone, con un’anticipazione dei concerti principali nei teatri: Paolo Fresu con “Heroes”, il suo progetto dedicato a David Bowie caratterizzato da un ampio organico all stars (1° novembre al Teatro Auditorium Manzoni); John Scofield e Dave Holland riuniti in un duo che è un vertice nella storia del jazz moderno (9 novembre al Teatro Duse); Gonzalo Rubalcaba e Aymée Nuviola, che porteranno ritmi e colori di Cuba nel cuore di Bologna (14 novembre al Teatro Auditorium Manzoni).

Il BJF 2021 è caratterizzato da una estesa diffusione geografica, ben al di là dei confini cittadini. Le location bolognesi spaziano dal Teatro Auditorium Manzoni e il Teatro Duse, che ospiterano i concerti principali, ai numerosi club (tra i quali spiccano per quantità di eventi la Cantina Bentivoglio, il Camera Jazz&Music Club e il Bravo Caffè). Fuori porta, il BJF si estenderà nell’area metropolitana e anche nelle province di Ferrara, Forlì e Modena.