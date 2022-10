Bologna Montana Bike Festival 2022

Indirizzo non disponibile

Sabato 8 e domenica 9 ottobre torna la Bologna Montana Bike Festival edizione 2022. Loiano sarà il centro dell'evento che si svolgerà su due giorni, con più espositori, test bike, show dimostrativi, musica e tanto altro.

La Bologna Montana Bike Area “BOM.B.A” è il comprensorio mountain bike dell’Appennino bolognese dove mettersi alla prova con salti, discese veloci, curve spondate e passaggi tecnici. Durante i chilometri e chilometri di sentiero si può ammirare le bellezze naturali del territorio, da grotte naturali a bellissime cascate e da dove si può godere di panorami mozzafiato.

All’interno del comprensorio mountain bike opera l’associazione sportiva dilettantistica Pinewood, che nel 2020 ha dato vita alla prima edizione del Bologna Montana Bike Festival.

Il programma del festival prevede conferenze e racconti incentranti sullo sport, in particolare sul ciclismo; raduni e manifestazioni non competitive incentrate sulla mountain bike; raduni dedicati alle tre discipline di questo sport (Downhill, Enduro e Cross-country); esposizioni; escursioni per tutti i livelli e un food point con dj set.

La manifestazione è patrocinata dai Comuni del Crinale (Monghidoro, Monzuno e San Benedetto Val di Sambro) e dalle rispettive Unioni, supportata dalla Città Metropolitana.