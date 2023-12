Bologna Sinfonica Junior: concerto di Natale

Lunedì 18 dicembre la Bologna Sinfonica Junior in concerto al Teatro Celebrazioni. Con più di 100 giovani musicisti e composta da due organici, uno under 13 e l’altro under 20, la Bologna Sinfonica Junior è la nuova orchestra nata in città.

Quello al Teatro Celebrazioni sarà un tradizionale concerto di Natale in cui non mancheranno sorprese e divertimento. In cartellone: musiche popolari, canti natalizi, Valzer, Polke e Marce di Strauss e Tchaikovsky