Bologna sotterranea e celeste: una camminata notturna per scoprirla

Una camminata notturna per scoprire una Bologna segreta, sotterranea e celeste.

Dalla terza cinta muraria della città felsinea, toccheremo il luogo in cui nel 1191 fu scavata una derivazione dal fiume Reno per l'approvvigionamento idrico della città, fino ad un gioiello quasi sconosciuto presso la chiesa dei SS.Naborre e Felice: la cripta di San Zama, culla del cristianesimo bolognese e custode di un ANTICO MISTERO.

Dopo le Arche dei Glossatori presso San Francesco in perfetto gotico emiliano, la nostra guida vi ci condurrà alla tomba del Guercino in San Salvatore, per poi terminare al cospetto di San Petronio, che domina piazza Maggiore e il cui culto soppiantò presto quello del protovescovo Zama.



INFO PRATICHE

- GIORNO: sabato 9 ottobre

- ORE: Ritrovo ore 15,15

- QUOTA: euro 12,00

- ISCRIZIONE OBBLIGATORIA:

- messaggio Whatsapp a Stefano (3292015682)

>>> SI PREGA DI SPECIFICARE IL NOME, COGNOME, IL N° DI PERSONE E IL NOME DELL'EVENTO AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE ?

- RITROVO: Piazza XX settembre, Porta di Galliera, di fronte alla Montagnola.

- MAPPA GOOGLE: https://bit.ly/ritrovoBolognaML

- DURATA: 2 ore e mezza circa

- ABBIGLIAMENTO: Adatto all’orario e alla stagione



- Verranno applicata la normativa ANTI COVID vigente al momento.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...