Il Bosco di Bologna. Trekking urbano

Sabato 30 luglio torna in replica il trekking urbano "Il bosco di Bologna".

Passeggiata guidata alla scoperta delle emergenze monumentali e naturali del colle di San Michele in Bosco. Visiteremo insieme la fonte Remonda, l'acquedotto del Nettuno, il parco del Seminario, la chiesa e il monastero di San Michele in Bosco.

Guida - Dott. Arch. Daniele Pascale Guidotti Magnani. Ritrovo ore 9.30 via Codivilla, 10 (vicino al bar). Durata stimata: 2,5 ore, indossare scarpe comode. Evento a ingresso libero su prenotazione. Luogo alternativo in caso di pioggia, In caso di forte maltempo la visita sarà rimandata.