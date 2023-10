Associazione Triste Film presenta "Breakup Sundays". La fine dell’amore in quattro grandi film.

Come finiscono le grandi storie d’amore? Quando la macchina di empatia che è il cinema ci fa rivivere una rottura, è per giocare con un’oscura nostalgia o per farci guadagnare consapevolezza?

Triste Film, l’associazione che attraverso drammi e melodrammi esplora la tonalità emotiva fondamentale della tristezza, mette insieme quattro film per esplorare (con caffè e cornetto) la separazione e il mal d’amore la domenica mattina.

Si inizia con il capolavoro di R.W. Fassbinder LE LACRIME DI PETRA VON KANT, per poi immergersi nello struggimento di BLUE VALENTINE con Michelle Williams e Ryan Gosling. In COLD WAR di Pawe? Pawlikowski il bianco e nero sottolinea i contrasti di una relazione che non si lascia dettare i propri ritmi nemmeno dalla cortina di ferro, mentre in 2046 di Wong Kar-wai il ricordo di ciò che è stato e di quello sarebbe potuto essere attraversa i secoli.

Tutti i film sono proiettati in versione originale sottotitolati in italiano. La rassegna è realizzata in collaborazione con Circuito Cinema Bologna e con il contributo del Comune di Bologna.

Programma:

Domenica 15 ottobre ore 11:00

LE LACRIME AMARE DI PETRA VON KANT di R.W. Fassbinder

Domenica 22 ottobre ore 11:00

BLUE VALENTINE di Derek Cianfrance

Domenica 12 novembre ore 11:00 COLD WAR di Pawe? Pawlikowski

domenica 26 novembre ore 11:00 2046 di Wong Kar-wai