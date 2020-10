Bric à Brac: 23° edizione del mercatino dei curiosi

Giunto alla sua 23° edizione, torna l'appuntamento autunnale di Ageop Ricerca: il Bric à Brac.

Tre giorni di festa nel giardino di Casa Siepelunga, allestito per l'occasione con tante bancarelle dove potrai curiosare tra oggetti vintage, idee regalo e proposte di artigianato delle mamme Ageop.

ORARI

Venerdì: 14 - 18

Sabato: 10 - 13 + 15 - 18

Domenica: 10 - 13 + 15 - 18

DOVE

Via Siepelunga 8/10 - Bologna

Aprire il cancello di Casa Siepelunga rappresenta il modo con cui Ageop vuole far conoscere da vicino i progetti che, grazie al sostegno di tanti privati cittadini e aziende, porta avanti per favorire la cura dei bambini e dei ragazzi ammalati di tumore.

www.ageop.org