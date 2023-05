"Buskers Park". Arte di strada ai Giardini Margherita

Dal 28 maggio al 18 giugno torna per il secondo anno Buskers Park, la rassegna di arte di strada ai Giardini Margherita a cura di Garden Bo e Le Serre con la direzione artistica di Leonardo Cristiani. I Giardini Margherita diventeranno palcoscenico di un’originale rassegna di arte di strada che vedrà protagonisti alcuni dei migliori buskers del panorama Italiano.

Un programma di spettacoli circensi adatti a tutte le età che si svolgerà ogni domenica negli spazi di Garden Bo e Le Serre dei Giardini.

Tutti gli eventi sono a cappello! ..Offerta libera e CONSAPEVOLE al termine dei ogni spettacolo direttamente nel cappello dell’artista!

Di seguito gli appuntamenti in programma:

Domenica 28 maggio

ore 17 @GardenBo / ore 19 @Le Serre

ANDREA MENEGALI / Play, People!

Come viaggia la musica attraverso una scala d’equilibrismo? In questo caso a piedi, in bici ed attraverso la pelle. Play, People! tenterà di spiegare al pubblico questo ed altri concetti tra numeri di equilibrismo e manipolazione di oggetti, e comicità.

Un personaggio clownesco che, attraverso i suoi cavi elettrici ed audio, ma anche grazie al pubblico stesso, metterà in piedi una vera e propria orchestra elettronica!

Andrea Menegali ci condurrà in uno spettacolo / concerto in cui il pubblico fungerà da metronomo, pieno di tecnologie curiose e bizzarre. Uno spettacolo di circo interattivo adatto a grandi e piccini, in cui la partecipazione è obbligatoria!

Evento adatto a tutte le età.

Lo spettacolo è gratuito e a offerta libera e consapevole: il pubblico è invitato a lasciare un’offerta nel cappello dell’artista al termine di ogni show.

Domenica 4 giugno

ore 17 @GardenBo / ore 19 @Le Serre

FRANCESCA MARI/ Lady Rock’a’Rella

Lady Rock’a’Rella è una pin-up tutto pepe che arriva sulla sua moto a pedali direttamente dagli anni ‘50 e ‘60. Rifiutandosi di essere la pin-up che solo posa sui mezzi a due ruote, lei mostra muscoli e denti, padroneggia mono-cicli e B-cicli, usando come mezzo di seduzione la propria tecnica circense.

Giocoleria mozzafiato, «antipodismo da sidecar» con un repertorio tutto Rock’n’Roll con i pezzi musicali che hanno segnato profondamente un’epoca, uno stile e soprattutto i nostri cuori!

Evento adatto a tutte le età.

Lo spettacolo è gratuito e a offerta libera e consapevole: il pubblico è invitato a lasciare un’offerta nel cappello dell’artista al termine di ogni show.

Domenica 18 giugno

ore 17 @GardenBo / ore 19 @Le Serre

ROBERTO «BERTO» DE MARCHI / Berto in Scena

Spettacolo di giocoleria e teatro di strada di Roberto De Marchi, in arte Berto, clown, artista di strada, giocoliere e attore. I suoi spettacoli sono una fusione di varie tecniche con largo spazio dedicato all’improvvisazione, affinata in anni di lavoro in strada. Berto in scena non vuol rivendicare nessuna abilità particolare: la giocoleria, l’improvvisazione clownesca, la magia, sono solo pretesti per la risata e per comunicare agli altri la propria visione della realtà.

Evento adatto a tutte le età.

Lo spettacolo è gratuito e a offerta libera e consapevole: il pubblico è invitato a lasciare un’offerta nel cappello dell’artista al termine dello show.