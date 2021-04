Sabato 10 aprile laboratori con l’autrice di "C’era una volta a Bologna" (ore 10:30 online): due appuntamenti online per famiglie condotti da Natalia Zuccatosta, autrice del Coloring Book dedicato alla storia di Bologna. La primavera è arrivata e con lei anche le iniziative online pensate dai Servizi Educativi di Genus Bononiae per i bambini e le loro famiglie.

A partire dal Coloring Book dedicato alla storia di Bologna, Natalia Zuccatosta, autrice del libro C’era una volta a Bologna, conduce due laboratori online per famiglie (bambini 7-10 anni) prendendo spunto e ispirazione dalla sua opera. Sabato "Una città ancora tutta da costruire: la mia!": un’avventura tra passato e presente per capire cosa rappresenta per noi oggi la città. Creeremo una nostra personale mappa di Bologna con tante matite colorate usando la fantasia. Biglietto: 5,00 €