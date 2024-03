Caccia alle uova in museo per festeggiare la Pasqua 2024

Sabato 28 marzo, alle ore 15, presso il Museo delle Bambole di Bologna si svolgerà un'attività per bambini e bambine dai 6 agli 11 anni.



Per festeggiare insieme la Pasqua, il Museo delle Bambole propone una divertente caccia alle uova! Non si tratta di uova qualsiasi, ma di uova tutte decorate da trasformare nelle vostre opere d'arte, proprio come piccole uova Fabergé! Questa collezione è unica e preziosa, proprio come quella che potete ammirare nel nostro museo!



Siete pronti a immergervi in questa avventura e a esplorare con noi per trovare tutte le uova nascoste? Vi aspettiamo numerosi per questa esperienza indimenticabile!



Per ulteriori informazioni, dettagli sui costi e prenotazioni, potete contattarci ai seguenti recapiti:

Telefono: 051 4845740



Email: info@ilmuseodellebambole.com