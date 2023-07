Calici di Stelle: incontro tra vino e poesia sotto le stelle per un' indimenticabile serata d'estate

Notti d'estate, di desideri inespressi che è arrivato il momento di provare a esaudire per fare in modo che si possano avverare. Le stelle che brillano in cielo non mancano, ci vogliono, però, dei luoghi speciali che consentano di osservarle al meglio, offrendo anche la giusta atmosfera.

Uno di questi, nel bolognese, è l'Anfiteatro sul Lago, palcoscenico naturale incastonato tra i vigneti di Agrivar, l’azienda agricola di Palazzo di Varignana, splendido esempio di riqualificazione del territorio. Mercoledì 2 agosto ci sarà "Calici di Stelle", un evento speciale, Inizierà alle ore 20 e sarà un vero e proprio incontro tra vino e poesia, sotto il cielo stellato per una serata che promette note inaspettate e altrettanta magia.

Sarà una notte all'insegna della convivialità, in cui ci si ritroverà immersi in un paesaggio unico, sorseggiando i vini della linea di prodotti a marchio Palazzo di Varignana, con lo sguardo rivolto verso l'alto, cullati da una vista meravigliosa si potranno assaporare Chardonnay, Sangiovese, Pinot Nero e non solo.

La lettura di poesie dal vivo e la spiegazione del cielo, da parte dell'Associazione Astrofili Imola, completeranno l'atmosfera. Per maggiori informazioni e per prenotare i vostri posti potete visitare questo indirizzo.

Qui il menù della serata:

Pan di Stelle con verdure o salumi e formaggi

Spiedini di polpettine del contadino

Muffin alle nostre confetture con granella stellata

2 Calici di vino a scelta tra le nostre referenze: bollicina, bianco e rosso fermo

Il costo è di 25€ per gli adulti.

L'evento è promosso in collaborazione con Movimento del Turismo del Vino e Città del Vino. Affrettatevi a prenotare, troverete facilmente parcheggio e trascorrerete un'indimenticabile serata sotto il cielo stellato.