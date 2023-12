Cantanatale 2023 e 28° anniversario della scomparsa di Mariele Ventre

Il 16 dicembre prossimo, giorno del 28° anniversario della scomparsa terrena di Mariele Ventre, maestra dello Zecchino d’Oro, fondatrice e direttrice del Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna, l’Arcivescovo di Bologna Card. Matteo Maria Zuppi presiederà la Santa Messa delle ore 18.30 presso il Santuario Basilica di Sant’Antonio di Padova in Bologna (via Jacopo della Lana, 2).

Il coro «Le Verdi Note» dell’Antoniano canterà durante la Santa Messa, che sarà preceduta, nello stesso luogo alle ore 16.00, dal «CantaNatale 2023 - Da Betlemme a Greccio. Racconto ai ragazzi del Natale e del Presepio», evento curato dalla Fondazione Mariele Ventre con l’intento principale di porre in risalto il vero significato del Natale sensibilizzando i bambini, i ragazzi e le loro famiglie sull’importanza della tradizione del Presepio, invenzione di San Francesco di Assisi che a Greccio realizzò il primo presepe vivente della storia.

Il testo del racconto è stato scritto dal francescano padre Berardo Rossi, cofondatore e direttore per tanti anni dall’Antoniano di Bologna, e sarà letto dall’attore e scrittore Giorgio Comaschi, con l’accompagnamento musicale dell’armonicista William Tedeschi, del coro «Vecchioni di Mariele» diretto da Luciana Boriani, del gruppo corale della Scuola Primaria «Giosuè Carducci» di Bologna diretto da Gisella Gaudenzi e del coro della Scuola Primaria Paritaria «Mariele Ventre» di San Pietro in Casale (Bologna) diretto da Andrea Bondi.



L’ingresso è libero e gratuito.