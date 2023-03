"Canzoniere Grecanico Salentino" al Mercato Sonato

Sabato 25 marzo "Danzare la Terra" presenta "il Canzoniere Grecanico Salentino".

Fondato in Puglia nel 1975 dalla scrittrice Rina Durante, il Canzoniere Grecanico Salentino è il primo e più importante gruppo di musica popolare salentina. L’affascinante dicotomia tra tradizione e modernità caratterizza la musica del CGS: il gruppo reinterpreta in chiave moderna le tradizioni che ruotano attorno alla celebre pizzica tarantata rituale, che aveva il potere di curare attraverso la musica, la trance e la danza il morso della temibile tarantola. In apertura, Alessia Tondo.