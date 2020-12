Capodanno 2021, la festa è in streaming: 5 ore di musica con DumBO e ROBOT Festival

Per festeggiare la fine di questo tragico 2020, giovedì 31 dicembre DumBO e ROBOT Festival si uniscono per una grande festa di Capodanno in live streaming con 5 ore di musica in diretta dal Binario Centrale dell’ex scalo ferroviario Ravone. In consolle alcuni artisti della scena elettronica bolognese: Calma, Lizard, Marco Unzip, Vicky, Fili Balou e Umberto.

I dj saranno calati in una scenografia digitale “aumentata” prodotta in tempo reale. Insieme a loro ci saranno gli avatar dei partecipanti alla diretta streaming, che saranno proiettati all’interno della sala digitale: un modo per sentirsi virtualmente vicini, nonostante le regole che impongono il distanziamento sociale (per la realizzazione degli avatar, inviare un proprio ritratto o l’immagine di un personaggio preferito in formato .jpg o .png, tramite messaggio diretto alle pagine di ROBOT Festival e DumBO oppure via e-mail all’indirizzo social@robotfestival.it).

L’accesso allo streaming del party di Capodanno è gratuito: per aiutare ROBOT Festival e l’Associazione Culturale Shape a ripartire nel 2021 dopo un anno complicato, è possibile effettuare una donazione libera (bit.ly/ROBOT_uptoyou) oppure acquistare lo shopper o la t-shirt FKKK2020 (bit.ly/ROBOT_merch).

L’evento FKKK2020 sarà visibile giovedì 31 dicembre dalle 22 in diretta streaming su Twitch al link https://www.twitch.tv/robotfestival e in differita, sabato 2 gennaio dalle 22 in poi, su Lepida TV.

DumBO: rigenerazione creativa condivisa

DumBO è un progetto di rigenerazione creativa condivisa realizzato Open Event a seguito dell’aggiudicazione nel 2019 di una gara indetta da FS Sistemi Urbani (Gruppo FS Italiane) per la concessione temporanea degli spazi dell’ex scalo merci Ravone a Bologna.

DumBO comprende 6 fabbricati con una superficie complessiva di oltre 18mila metri quadrati al coperto, più 20mila metri quadrati di area scoperta. L’ingresso è in via Casarini 19. Gli spazi sono adattabili alle esigenze più diverse: location per eventi, mostre, concerti, fiere, laboratori, convegni, feste. Nel Blocco 19 DumBO ospita inoltre imprese creative, coworking, sale per incontri e corsi di formazione.

Come avviene in molte città internazionali, con DumBO si intende rivitalizzare un’area che per molti anni è stata in disuso.

ROBOT Festival è una manifestazione internazionale nata nel 2008 a Bologna e dedicata alla musica elettronica e alle arti visuali. La direzione artistica del festival è di Marco Ligurgo. Il festival, che si svolge generalmente in autunno, propone ogni anno oltre 100 eventi tra concerti, dj set, performance, proiezioni, installazioni digitali e workshop.

Vi hanno partecipato artisti internazionali come Ryūichi Sakamoto, Alva Noto, Francesco Tristano Schlimé, Nathan Fake, Plaid, Yann Tiersen, Gianluca Petrella, Carl Craig e Pan Sonic.

La manifestazione è organizzata dall'Associazione Culturale Shape, con il sostegno e il patrocinio del Comune di Bologna e della Regione Emilia-Romagna.