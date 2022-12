Capodanno 2023 a FICO: 13 cenoni, 4 piste da ballo e divertimento fino alle 5 di mattina

FICO è già pronto per un Capodanno all’insegna del gusto e del divertimento; la notte del 31 dicembre Parco del cibo diventa infatti il ristorante più grande d’Italia con oltre 1 km di sapori e specialità da tutta Italia, 4 piste da ballo con musica live, dj set e spettacoli di danza, intrattenimento per bambini, pattinaggio sul ghiaccio, show e divertimento per tutti fino all’alba del nuovo anno.

Tredici i menu che compongono l’offerta enogastronomica di FICO per lo speciale veglione: dalle specialità bolognesi alle pregiate carni maremmane, da piatti gourmet con pesce e crostacei alle degustazioni di salumi e formaggi del territorio da gustare con etichette di vino provenienti da tutta la penisola e da birre artigianali made in Italy. Se proprio non si riesce a scegliere, è prevista anche una formula “light” con cena street food accompagnata da cocktail.

Il Capodanno di FICO sarà animato da numerose performance artistiche: una pista musica Live con i Nessuna Pretesa; una Anni ‘70/80 con Dj Marco Gabrielli e Voice Kando; una con musica Commerciale con Dj Muri, Gazzo e Voice Cobra e una Latin Pop con Dj Teo D’oro, Pedro LaFormula e Voice Paolina. Oltre la musica, la danza, con lo Show di ballo di Aguanilebbe Dance Studio e Latino51 Academy e una Marching Band itinerante in tutto il Parco.

La pista da ballo più grande e originale sarà quella di pattinaggio sul ghiaccio con musica per tutta la notte, dove si potrà accogliere il 2023 con un brindisi mentre si pattina in una location unica al mondo.

A FICO festeggiano anche i più piccoli, con intrattenimento a partire dalle 19:00 e fino alle 21:30, baby dance e giochi in Arena by Alex Animation, oltre alle classiche attrazioni del parco tematico di Bologna.

Sul sito di FICO è ancora possibile prenotare i biglietti e la cena di Capodanno: maggiori info su https://www.fico.it/it/eventi/capodanno-fico-2022.

Nel biglietto di ingresso a FICO è incluso un servizio navetta dal centro di Bologna (dalla stazione centrale e da Via dei Mille) con corse ogni ora dalle 18:00 alle 22:00 per l’andata e dall’1:00 alle 2:00 per il ritorno dal parco.

Anche a Capodanno i bambini sotto 90 cm entrano gratis a FICO. Tutti gli altri, bambini e adulti, per entrare al Parco durante la festa di Capodanno devono essere in possesso di un titolo d’ingresso acquistato a scelta tra cenone (da 60 o 90 euro) o Ingresso FICO Capodanno 2023 (20 euro) o Ingresso FICO Capodanno 2023 + Drink (30 euro).

Scegli l'opzione che preferisci e passa una serata indimenticabile con FICO! (Info e ticket)