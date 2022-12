Capodanno alla Scuderia, va in scena “Il Grande Gatsby”

Capodanno alla Scuderia di Bologna, in Piazza Verdi. Un evento unico ed irripetibile organizzato da TicketSms nel cuore del centro storico della città emiliana dal titolo “The Great Gatsby”. Sarà infatti una festa a tema, dedicata al romanzo di Francis Scott Fitzgerald pubblicato per la prima volta a New York il 10 aprile 1925 e da cui è stato tratto l’omonimo film dove Gatsby è interpretato da Leonardo di Caprio. Sarà un grande evento all inclusive nel pieno centro storico di Bologna, con inizio alle 20 del 31 dicembre per proseguire fino all’alba. Dal brindisi di benvenuto, alla cena fino al countdown di mezzanotte e al dj set per salutare l’arrivo del 2023. La location è davvero notevole. In Piazza Verdi a Bologna infatti sorge la storica Scuderia dell’antico palazzo della famiglia dei Bentivoglio, ricchissima e storica famiglia bolognese che prese il potere grazie all'opportunismo politico di Giovanni I Bentivoglio. L'antico Palazzo fu iniziato nel 1460 come residenza dello stesso Bentivoglio ed ora ospita un locale alla moda e di tendenza. Le volte rinascimentali della Scuderia, da poco restaurate, saranno la suggestiva cornice di questo Capodanno. Tutti i sensi saranno coinvolti in questo viaggio speciale. Il gusto, con i piatti più buoni della tradizione culinaria emiliana; l’olfatto, con gli odori dei vini più pregiati delle cantine locali. L’udito, grazie al dj set dei migliori artisti del luogo. La vista, con le animazioni che coinvolgeranno tutti gli spazi della Scuderia; il tatto, lasciandovi trascinare nei balli in pista, che dureranno dal cocktail d’apertura fino all’alba di questo nuovo 2023. Storia, cibo e divertimento si intrecciano nella cornice del Capodanno a Bologna centro a La Scuderia. Il programma del Capodanno alle Scuderie prevede l’apertura alle ore 20 con il cocktail di benvenuto. Dalle 20.30 sarà servita la cena al tavolo. Il menù è curato da chef di prim'ordine per una proposta culinaria raffinata e ricercata, ma legata alla tradizione. Tigelle, piade tradizionali con salumi stagionati IGP bolognesi, come antipasto. Di primo invece un bis all’insegna della tradizione: lasagna verde bologna di ragù classico bolognese e tortellone burro e salvia con goccia di Parmigiano Reggiano. Il secondo piatto invece arrosto in salsa bolognese, lenticchie IGP e cotechino, accompagnati da patate al forno con aromi. Si conclude con un dessert classico di capodanno: delizia al mascarpone con panettone e pandoro. Dopo cena, partirà la musica con i migliori dj del panorama bolognese, veri professionisti dell’arte del suono. Prima parte con dj set con selezione musicale dance, house, r&b, seconda parte invece con musica anni ’70-’80-’90 ed italiana. A mezzanotte previsto il countdown e il brindisi per salutare l’anno nuovo. Per portare avanti un’usanza ormai storica, allo scoccare della mezzanotte si darà inizio ai festeggiamenti con il rogo del vecchione. Questa tradizione consiste nel bruciare un grande fantoccio dalle sembianze di un vecchio alla mezzanotte del 31 dicembre. Il vecchione rappresenta l’anno che sta per terminare e che viene scaramanticamente bruciato nella speranza che il seguente sia migliore. Dalla mezzanotte e mezza scatterà il Dopocena con open bar all inclusive (analcolici, vino, prosecco, long drinks) realizzati dai migliori bartender di Bologna. E continuerà la musica con dj set fino all’alba e oltre. Per info, prenotazioni e qualsiasi domanda i nostri operatori saranno a tua disposizione. Contattaci telefonicamente al 345 3356916 oppure al 338 3630887. Mail: info@capodanno.bologna.it