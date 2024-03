Carmen Alessandrello live al Bravo Caffè

Carmen Alessandrello, classe 1994, ha nella voce il fuoco del suo sud (è nata a Comiso in provincia di Ragusa). Inquieta e poliedrica, sempre in cerca di un’esperienza, nella vita come nella musica cerca una spiritualità autentica e profonda, al di là delle etichette.

Nei suoi live emergono chiaramente le qualità canore, la spigliata vitalità interpretativa e un rapporto empatico e speciale con il pubblico.

Nel 2015 partecipa alle selezioni di “The Voice” mentre l’anno successivo pubblica il suo primo singolo “Un Giorno Dopo L’Altro” di Luigi Tenco con l’etichetta discografica Fonoprint. Nel 2016 vince Area Sanremo con il brano “Quell’attimo di noi” partecipando alla trasmissione “Sarà Sanremo” in diretta su Rai1 ed inizia a lavorare al suo primo album: “Al Centro Esatto Di Una Nuvola” pubblicato nel 2017 sempre da Fonoprint.

Dal 2016 inizia a collaborare con Nuart con cui si esibisce in tutto il mondo per brand quali: Lamborghini, Damiani, Bulgari, ecc.

La formazione:

CARMEN ALESSANDRELLO - voce

MARCO DIRANI - basso

ANDREA MORELLI - chitarra



