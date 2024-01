Carnevale dei bambini a Bazzano

Domenica 4 febbraio e domenica 11 febbraio 2024 a Bazzano (Valsamoggia) torna il Carnevale dei bambini, una manifestazione ricca di divertimento per tutti i più piccoli.

Il programma prevede la sfilata di carri allegorici per le vie del paese alle 14:30 a partire da Piazza Garibaldi (ecco il percorso completo: Via Termanini, Via Borgo Romano, Via Mazzini, Via Matteotti, Via Fiorini, Via Gandolfi e ritorno in piazza), mentre alle 15:45 "Barbazècch", la maschera tradizionale di Bazzano, intratterrà il pubblico con il suo tradizionale discorso. La sfilata sarà accompagnata dal guppo Folk “Insieme per Caso” di Zocca e dalla Banda di Spilamberto.

Terminata la sfilata la festa proseguirà alla Scuola Materna Parrocchiale con intrattenimento musicale, stand gastronomico, giochi liberi dei bambini e grande pesca di beneficenza.