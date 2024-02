Domenica 25 febbraio 2024 si rinnova l'appuntamento con il Carnevale di Medicina. Un pomeriggio di intrattenimento per grandi e piccini con sfilate in maschera in giro per il paese con musica e sorprese presso il campetto di basket in via Oberdan.

La maschera più bella: una vera sfida alla tua creatività, indossa il tuo costume più bello e sfila tra le vie del paese. È possibile partecipare da soli, in coppia o in gruppo. Non perderti questa opportunità, fatti ammirare. Gara di dolci: perché il carnevale si esprime anche in cucina. La giuria è pronta ad assaggiare sfrappole, castagnole, chiacchiere e decidere quale è la ricetta regina del carnevale medicinese 2024.