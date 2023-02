Carnevale Ottocentesco in Piazza Minghetti: balli, maschere e burattini

Sabato 18 febbraio 2023 alle ore 15 parti da Piazza Carducci, insieme all’Associazione 8cento APS, per il corteo sotto ai Portici di Santo Stefano e Farini fino a Piazza Minghetti: la magia del ballo in maschera con la rievocazione storica del Carnevale Ottocentesco. Si tratta del Gran Ballo cittadino, l'evento del laboratorio di formazione Ottocento, del laboratorio di danze dell'Ottocento per bambini, del laboratorio danzability e del laboratorio per studenti. Il programma: ore 15.00 - Partenza da Piazza Carducci, corteo sotto ai Portici di via Santo Stefano e via Farini accompagnato dalla Banda Puccini; ore 16.00 - Ballo Ottocentesco in Piazza Minghetti con la rievocazione storica del Carnevale Bolognese della "Società del Dottor Balanzone".

Programma:

L’ingresso è libero e gratuito! In caso di maltempo non vi preoccupate! La manifestazione verrà spostata a domenica 19 febbraio, stessi orari. L’evento sarà arricchito dalla presenza dei suonatori della Banda Puccini e dalla Compagnia Burattini di Riccardo! Vi sarà anche la partecipazione dei bambini della primaria Mazzini - IC14, e degli studenti dell'Istituto d'Istruzione Superiore Belluzzi-Fioravanti!

In collaborazione con il Museo civico del Risorgimento di Bologna, Compagnia Burattini di Riccardo, Banda Puccini.