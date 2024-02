Carnival jam - (s)mascherati

Con il termine Jam si intende uno spazio-tempo in cui poter danzare insieme e in forma improvvisata e spontanea. La Jam sarà preceduta da un momento di facilitazione per entrare nel linguaggio del corpo e per condividere dei focus. A seguire festa con musica, camino e bracieri accesi. Bar La Paleotta aperto. Si prega di comunicare la partecipazione a: segreteria@selenecentrostudi.it | 370 3664343