25 aprile "Casa del Vento" in Piazza Lucio Dalla

L’appuntamento live di martedì 25 aprile in Piazza Lucio Dalla, nell’ambito del Finger Food Festival, è con Casa Del Vento.

Si intitola “Alle corde” il nuovo album di inediti della band aretina Casa del Vento che celebra i 30 anni di attività con 10 nuove canzoni tra atmosfere acustiche con incursioni rock e roots. Il titolo è preso a prestito dal mondo della boxe come metafora di vita per coloro che nella vita rischiano o vanno giù al tappeto, nel passato e nel presente. Ospiti dell’album diversi amici musicisti come Michela Munari, componente del Quartetto Euphoria, al violoncello, Simone Talone alle percussioni, Simone Copellini alla tromba, Alberto Orlandi al corno, Valentino Spaggiari al trombone, Arjuna Lacci al sax. Trent’anni di lavoro incessante per una band che ha fatto dell’impegno sociale il fulcro attorno al quale ruota la propria creatività.