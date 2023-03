Casa delle donne verso e oltre l’8 marzo: lo sciopero e tutti gli eventi 

Anche quest’anno la Casa delle donne per non subire violenza di Bologna aderisce allo sciopero femminista e transfemminista chiamato da Non Una Di Meno. Ancora una volta, l’8 marzo scenderemo in piazza contro la violenza sulle donne, in sorellanza e complicità con le tantissime donne e realtà femministe che in tutto il mondo manifesteranno contro la violenza patriarcale. I dati raccolti nel 2022 mostrano una prevalenza di donne nate in Italia: le donne nate in Italia che si sono rivolte alla Casa sono state 405 (il 67% circa), mentre le donne nate in altri Paesi sono state 193, e in 18 casi il dato non è stato rilevato. Delle donne nuove che hanno subito violenza, il 58% delle donne (357) hanno figli/e. Di 626 bambine e bambini, quasi la metà hanno a loro volta subito violenza. Sono infatti 302 (il 48.2%), i bambini e le bambine che hanno subito violenza diretta o assistita.

Per quanto riguarda la tipologia di violenza, delle 616 donne che hanno subito violenza accolte per la prima volta nel 2022, 397 donne (il 65%) hanno dichiarato di aver subito violenza fisica, 206 (il 33.5%) hanno subito violenza economica, 157 hanno subito violenza sessuale (il 25.5%), mentre 566 hanno subito violenza psicologica (92%). Rispetto all’anno precedente, registriamo un aumento di 5 punti percentuali nei casi di violenza sessuale e di violenza fisica

Verso e oltre l’8 marzo: tutti gli appuntamenti

Donna, vita, libertà / iniziativa Forno di Calzolari

Per tutta la settimana dell’8 marzo

Durante la settimana del’8 marzo la metà del ricavato dalla vendita del pane del mese intitolato “Il disgelo, Acqua e Vita” sarà donato alla Casa delle donne per non subire violenza

Sciopero transfemminista e manifestazione

8 marzo - in Piazza con Non Una di Meno

Dalle 10 del mattino saremo in Piazza del Nettuno con un banchetto insieme a tutte le donne e persone in sciopero. Alle 17, ci troveremo in concentramento in Piazza XX Settembre per prendere parte al corteo.

Inaugurazione Mostra Roberto Cerè

8 marzo - Centro sociale Pedrini, Crespellano, ore 18

Verranno esposte in mostra, fino al 19 marzo, le foto che Roberto Cerè ha scattato presso la sede della Casa delle donne nel 2016, fra molte di esse anche il volto di Angela Romanin.

Cècile Chaminade “Il mio piccolo Mozart”

8 marzo - Conservatorio GB Martini, Sala Bossi, ore 18

Continua il progetto di riscoperta, rivalutazione ed esecuzione della musica, pressoché sconosciuta, delle compositrici del passato. In occasione dell’8 marzo, tornano al Conservatorio le musiche di Cécile Chaminade (1857-1944).La Casa delle donne sarà presente con un banchetto informativo.

8 marzo: oltre la mimosa… Le Donne in Agricoltura coltivano la bellezza dei fiori tutto l’anno

8 marzo - Cubiculum Artistarum, Palazzo dell’Archiginnasio, Piazza Galvani 1, Bologna, ore 15

La Presidente della Casa delle donne Susanna Zaccaria interverrà a questo incontro organizzato da Confagricoltura Donna ER.

Ristorante Pizzeria Caruso

8 marzo - Via del Parco, 13d.

Continua la collaborazione solidale di Ristorante Pizzeria Caruso per Casa delle donne per non subire violenza, anche quest'anno l'incasso della cena dell'8 marzo sarà devoluto al Centro Antiviolenza.

Questioni di genere: quali sfide per il lavoro educativo in contesti multiculturali?

10 marzo - Binario69 - via de Carracci 69/7d, dalle 18 alle 20

Un momento di incontro e discussione organizzato dalla Cooperativa Sociale Società Dolce in collaborazione con Casa delle donne per non subire violenza. L'incontro sarà aperto al pubblico. Ingresso con tessera AICS.

La giornata femminista della Casa delle donne

12 marzo - Binario69 - via de Carracci 69/7d, dalle 15 a mezzanotte.

Una giornata-evento organizzata dalla casa delle donne, dalle 16 alle 20 ospiteremo banchetti di autoproduzioni al femminile e laboratori aperti al pubblico. Alle 20 si terrà il concerto delle BabaJaga, e a seguire Djset delle Ano Ano Way.

Tombolata “Speciale donna”

12 marzo - Centro sociale Pedrini, Crespellano, ore 15

Il ricavato verrà donato a Casa delle donne per non subire violenza.

Presentazione del libro Di lotta e di cura di Maria Chiara Risoldi

17 marzo – Biblioteca Sala Borsa, ore 18

Maria Chiara Risoldi, ex presidente della Casa delle donne, socia e attivista della Casa fin dalla sua fondazione e già autrice di svariati titoli, presenta il suo nuovo libro Di lotta e di cura: Una storia liberamente ispirata alla Casa delle donne di Bologna, edito per Iacobelli e appena pubblicato. Tutti i proventi dei diritti d'autore verranno devoluti alla Casa delle donne per non subire violenza di Bologna.