CentroNova: mille proposte di shopping 'vertiginovamente fashion'

Nuovi stili, nuove mode, nuove tendenze riempiono le vetrine di CentroNova, con collezioni “vertiginovamente” fashion, da cui scegliere i capi più giusti per il nostro guardaroba.

Le proposte di shopping sono sempre tante nei negozi della Galleria e accontentano gusti ed esigenze di tutta la famiglia e… non solo per l’abbigliamento! L’offerta è varia, complementi e arredi per la casa, elettronica di consumo, telefonia, cura della persona, accessori e gioielleria.

Non mancano offerte di ristorazione per una pausa golosa, da consumare nell’accogliete food court o nei dehors, per un pranzo in famiglia o un aperitivo fra amici all’aria aperta.

E, lo shopping può ricominciare, naturalmente dopo un buon caffè!