Charles Goodger e amici aperitivo musicale

Il musicista e intrattenitore Charles Goodger creerà un ambiente piacevole con la sua gamma variegata di musiche e canzoni interpretate in diverse lingue e accompagnate al pianoforte e alla chitarra.

Il presentatore milanese Antonio Ricossa presenterà anche l'ultimo single digitale di Goodger, una versione dance-mix di "On Halloween" ' tutti rigorosamente in mascherina. (Teorema Musica-FunSongs rimixato da Gianfranco Avallone)

L'evento fa parte del progetto Jacopo Bonora & Friends, a cura di Stefano Bonora. All welcome!