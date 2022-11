"Che fatica l'amore" al Teatro del Navile

Sabato 5 novembre lo spettacolo "Che fatica l'amore" in scena al teatro del Navile.

Paolo Piermattei ritorna al Teatro del Navile per parlare dell'Amore, tema portante del suo disco "Le voci del piano di sopra" e per raccontare la genesi del videoclip "Che fatica l'amore". Insieme a lui sul palco del "Teatro di Lucio", ci saranno Giulia Olivari, cantautrice, Roberto Comastri e il Generatore di Tensione. Nino Campisi per l'occasione recita alcuni scritti e versi immortali sull'amore.

Nuovi soci: tessera € 10,00 + Biglietto Ridotto Benvenuto € 5,00. Le iscrizioni dei nuovi soci si possono effettuare direttamente alla reception presentandosi 30 minuti prima dello spettacolo.

Soci: intero: € 10,00 - Ridotto Enti e associazioni convenzionate: € 8,00 (I programmi potranno subire variazioni e integrazioni).