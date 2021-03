Chi ha rubato l'uovo di Pasquale? Il nuovo caso si risolve online

Sabato 3 aprile alle 20 l'evento "Chi ha rubato l'uovo di Pasquale?" il gioco investigativo interattivo in diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Teatro dell'Argine



L’Agenzia Investigativa ITC (Investigation Top Cuality con la C) ha un nuovo caso da risolvere. L’uovo di Pasquale Coniglietto, il signor Coniglio Pasquale, è stato rubato! E non è solo l’oggetto più prezioso della sua vita, ma senza la sua magia la Pasqua è in pericolo! Che ci sia sotto lo zampino di Vairus? Il Capo, il detective Nick, l’Assistente e Paolo il Tecnico non hanno tempo da perdere: bisogna che le indagini abbiano inizio! Dopo l’appuntamento di Carnevale, il Teatro dell’Argine festeggia la Pasqua insieme ai bambini e bambine, con un secondo divertente appuntamento dedicato a tutta la famiglia.

CHI HA RUBATO L'UOVO DI PASQUALE?

Gioco investigativo interattivo con gli attori e le attrici della Compagnia Teatro dell’Argine e con i bambini e le bambine dei corsi di teatro dell’ITC Studio Per famiglie, bambini e bambine a partire dai 6 anni