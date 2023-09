Cibo e donne, l'autrice Nora Bouazzouni presenta "Faminismo. il sessismo è in tavola"

A Bologna alle ore 18.30, presso le Serre dei Giardini Margherita, la giornalista franco-algerina Nora Bouazzouni dialogherà con l’antropologa e autrice Giulia Paganelli, alias @evastaizitta, in un evento organizzato con la libreria La confraternita dell’uva. L'autrice è in Italia per presentare il suo libro d'esordio, edito da le plurali editrice.



Le donne devono nutrire, accudire, provvedere, ma non possono essere chef stellate, agricoltrici e produttrici. E anche come consumatrici devono stare attente a non esagerare!

Il patriarcato è servito ogni giorno nei nostri piatti e la giornalista franco-algerina Nora Bouazzouni nel suo saggio, Faminismo. Il sessismo è in tavola, tagliente e documentato (rapporti FAO, ONU e studi sociologici e filosofici), denuncia gli effetti che questo ha sulla società, l'economia e l'ambiente, passando proprio dalla tavola. In Italia il saggio ha l'introduzione della chef stellata Victoire Gouloubi (protagonista di vari programmi televisivi come “Il tocco di Victoire” e “La mia Africa”).



Con ironia e uno stile tagliente, l’autrice affronta moltissimi temi, dal marketing dei prodotti alimentari all’agricoltura, dalle cucine dei ristoranti stellati alla tavola di casa, dal consumo della carne ai disturbi del comportamento alimentare. Il cibo è un elemento cruciale per la nostra sopravvivenza, ma fin dalla preistoria (da dove parte il racconto) è stato anche usato come arma politica di potere.

La battaglia di Bouazzouni è quella di dare voce e corpo alle donne, facendo luce sulle relazioni ambigue e distruttive tra carne animale e corpi delle donne, tra genere e gastronomia: «le donne devono tornare a essere il soggetto, e non più l'oggetto. Smettiamola di animalizzarle per ridurle a essere sacrificale, consumabile, dai soprannomi fortemente connotati (gazzella, oca, civetta, cagna, cerbiatta, gallina, pollastra, tigre, pantera, leonessa, cougar...), facendone a pezzi il corpo al cinema, sulla stampa, in televisione (primo piano sui seni, sulle gambe, sulle natiche), come il macellaio fa a pezzi la carne (petto, coscia, garretto, cotoletta, ecc.)».



A Bologna, Nora Bouazzouni incontra il pubblico, in dialogo con l'antropologa e divulgatrice Giulia Paganelli, alias @evastaizitta. L’evento è organizzato in collaborazione con la libreria La confraternita dell’uva, l’associazione Kilowatt e l’Associazione Studenti Traduttori & Interpreti. Il tour proseguirà a Torino il 29, a Milano il 30.



Nora Bouazzouni è nata nel 1986 e vive a Parigi. È giornalista (FranceTv Info, Libération, Slate…) e traduttrice. È autrice di serie tv e di programmi. Ama cucinare, fotografare quello che mangia e convincere sconosciuti e sconosciute che il femminismo è ancora una causa da difendere (non per forza in questo ordine).