CicloLotteria a prova di pandemia: Ciclolotteria Balene Par Tot!

LiveAid Balene Par Tòt. Dall'infaticabile ciclofficina popolare di Camere d'Aria, in fibrillazione per i laboratori dei ciclo-fanta-veicoli, hanno lanciato una nuova memorabile #CicloLotteria a prova di pandemia, con estrazione domenica 14 marzo alle ore 15.00 in diretta live streaming sulla pagina Facebook di Camere d'Aria e su Radio Spore. Immancabile l'accompagnamento musicale: guest star SuperCumbia Petit Comitè.