Il Circo Millennium con lo spettacolo "Mundial" per la prima volta a Bologna

Si intitola Mundial il nuovo spettacolo del Circo Millennium che per la prima volta in assoluto si trova a far tappa con il suo tour a Bologna nell’area del Parco Nord – Via Stalingrado dal 12 al 29 Gennaio 2024. La futuristica tensostruttura unica in Italia nel suo genere per forma e misura offre al pubblico una visione dello spettacolo a 360° in quanto all’interno non sono presenti tralicci e/o antenne quest’ultime infatti sono all’esterno della struttura, 46 metri di diametro per 22 metri di altezza e 2600 posti a sedere fanno di tutto un vero colosso.

Mundial del Circo Millennium promette di tenere gli spettatori con il fiato sospeso ed incollati alle poltrone per più di due ore di spettacolo. “Lo spettacolo con la magistrale regia dei F.lli Coda Prin, porta in pista un cast stellare di artisti pluripremiati nei più grandi festival di circo contemporaneo Nazionali ed Internazionali, artisti che hanno presenziato in svariate trasmissioni televisive. Uomini che volano sulle teste del pubblico, spingendosi al limite del impossibile, spericolati acrobati ed equilibristi, la “ruota della morte” dei F.lli Hernandez e il globo con all’interno gli spericolati motociclisti, sono solo alcune delle attrazioni di questo nuovo spettacolo che per la prima volta si esibisce a Bologna, dopo essere già stato applaudito in tutta Italia da più di due milioni di spettatori!

Sarà uno spettacolo che non vede l’utilizzo di animali, ma solo l’abilità e la forza fisica di importanti artisti. Il Circo Millennium vi prenderà per mano, per farvi vivere nuove avventure. sarà un’esperienza unica…un viaggio indimenticabile e appassionante, per grandi e piccini. Per visionare il calendario e l’orario degli spettacoli si può visitare il sito internet www.millenniumcircus.com oppure la pagina Facebook Circo Millennium o semplicemente chiamare il numero 348/6655915