"Cirque du Soleil" all'Unipol Arena

Dal 2 al 5 novembre il Cirque du Soleil torna a Bologna con l’imperdibile spettacolo “OVO”.

Composto da una crew di oltre 100 professionisti provenienti da 25 paesi diversi, tra cui 52 artisti, OVO è un’intrusione colorata in un nuovo giorno nella vita degli insetti; un susseguirsi ininterrotto di energia e movimento attraverso acrobazie che mettono in risalto le personalità e le abilità uniche di alcune specie di insetti, OVO esplora la bellezza della biodiversità in tutti i suoi contrasti e la sua vivacità.