Clorophilla e Low Steppa al Matis Club

Sabato 21 gennaio primo appuntamento del 2023 al Matis Club di Bologna con il party Clorophilla, Un format curato da Tanja Monies, con scenografie a tema e animazione che cambiano e si succedono di continuo con una colonna sonora tech-house: uno spettacolo di rara eleganza ed altrettanta energia, davvero unico nel suo genere e che si richiama alle atmosfere di Ibiza e Miami.



Sabato 21 gennaio lo special guest per il primo Clorophilla 2023 è il dj e producer britannico Low Steppa, affiancato in console da Nicola Zucchi, Tanja Monies e Marco Bartolomucci. In prima serata, il dinner show Oxygen.



Low Steppa è sempre più una certezza e una garanzia quando si entra nel territorio della house music. Merito delle sue produzioni per etichette discografiche quali Armada Music, Defected Records, Strictly Rhythm e la sua Simma Black, dei suoi set in festival di riferimento quali Creamfields e EDC Las Vegas, a Ibiza e nel resto del mondo.



Con Low Steppa il Matis Club arricchisce ulteriormente la line up di questa stagione, che da ottobre a dicembre ha ospitato Seth Troxler, i Solardo e i WhoMadeWho. Sabato 25 febbraio 2023 lo special guest sarà Ilario Alicante, sabato 18 marzo Bob Sinclar.



Il Matis Club è aperto venerdì, sabato e prefestivi, cena e dopocena. Ogni venerdì va in scena la one-night Vida Loca, con i suoi spettacoli che si rinnovano di continuo e la sua musica dance che spesso e volentieri sconfina nel pop; al sabato si alternano one-night quali A-Live, Clorophilla e Wonderland 90.