Colleganze: spettacolo di improvvisazione teatrale con Zoè

Il tema sarà quello della nuova Casa di Quartiere Katia Bertasi: "Quali sono i ruoli-chiave del Katia Bertasi? Come facilitare intrecci e connessioni?"



A partire da queste semplici domande, si rappresenteranno “storie di ordinaria colleganza”, in uno spazio di condivisione e di riconoscimento collettivo.



Mavi Gianni, nel ruolo di facilitattrice, inviterà pubblico, attrici e attori di Zoè Teatri, ad ispirarsi a esperienze e luoghi comuni, per rappresentare scene e situazioni.



Ingresso libero con prenotazione al n 3311228889 o con mail a info@zoeteatri.it



L'evento fa parte della Piccola Rassegna di improvvisazione teatrale "L'improvvisa"a cura di Zoè Teatri e Associazione Senza il Banco ed è nel programma di Bologna Estate 2023, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Territorio Turistico Bologna-Modena