I Colori dell' Acqua: uno spettacolo che parla ai bambini di elementi semplici, naturalmente belli

Sabato 8 e domenica 9 gennaio lo spettacolo "I Colori dell'Acqua" in scena al Teatro Testoni Ragazzi.

Regia: Andrea Buzzetti - collaborazione alla regia di Valeria Frabetti (La Baracca-Testoni Ragazzi).

L’acqua è arrivata con la pioggia e il giardino nascosto ha preso vita. I frutti, le foglie, gli alberi e le piante hanno spolverato i loro colori, e in mezzo al cielo è comparso l’arcobaleno.

Al centro del giardino nascosto, due giovani donne, alla ricerca di acqua e colori.

Vogliono rivivere le stesse emozioni di un tempo, quando erano ancora bambine e giocare a stupirsi con il giallo del grano, il rosso dei pomodori, il viola dei fiori…

Le due protagoniste ci accompagnano alla scoperta dell’arcobaleno terreno composto dagli elementi della natura.

"I colori dell’acqua" è uno spettacolo che parla ai bambini di elementi semplici, naturalmente belli. Un gioco di colori per conoscere tutte le sfumature del mondo.

Lo spettacolo fa parte di una linea produttiva che affianca parole semplici all’azione degli attori, cercando un’unità d’immagine, fatta di luci, suoni e movimenti.

"I colori dell’acqua" è uno degli spettacoli per i piccoli che per primo ha portato La Baracca - Testoni Ragazzi in giro per il mondo a far conoscere la propria ricerca teatrale dedicata alla prima infanzia.

Dopo centinaia di repliche in Italia e all’estero, torna con una nuova regia di Andrea Buzzetti, un nuovo cast di giovani attrici e un nuovo allestimento.

Durata: 35'