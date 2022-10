Come sopravvivere all'adolescenza? Laboratorio gratuito per genitori di adolescenti e pre-adolescenti

Come sopravvivere all’adolescenza? improvvisazione teatrale e facilitazione creativa per genitori di adolescenti e pre-adolescenti. Un ciclo di 4 incontri in Biblioteca , a cura di zoè teatri.



“I giovani sono animati dall’indole, come gli ubriachi lo sono dal vino” Aristotele



“Sono maleducati e disprezzano le autorità mancando di rispetto agli anziani. Preferiscono le chiacchiere all’esercizio” Socrate



Si diventa adulti dimenticando quel che si è passato durante l’età dell’adolescenza e quella deliziosa creaturina che fino a ieri ti amava e ti abbracciava si è trasformata in una persona straniera. La pandemia e il lockdown non hanno di certo facilitato le cose e il rinchiudersi in camera per connettersi con il mondo virtuale ha creato un universo parallelo, nel quale l’adolescente naviga senza freni. Quali sono le frustrazioni di un genitore, in queste nuove modalità di relazione? E’ possibile attivare un gruppo per trovare nuove forme comunicative?



Abbiamo immaginato un percorso da fare insieme, come un vero e proprio laboratorio di esperienze: momenti di confronto e di ascolto reciproco, di scoperta di lati di sé, di avventura nelle emozioni dell’altro. Lo scopo è proprio il permettere una condivisione delle emozioni, delle esperienze e una riapertura dei canali comunicativi.



Le tecniche di improvvisazione teatrale aiuteranno ad esplorare, in modo leggero e profondo i temi proposti durante i quattro incontri:



1-Ho perso la bussola e non riconosco più i miei figli. Che fare??

2-Come aiutare i figli a crescere sulle proprie gambe

3-Il ruolo educativo in tempi di internet

4- La famiglia: la palestra delle emozioni



Il laboratorio è gratuito grazie al contributo dato dal Centro per le Famiglie Terre di pianura al progetto Riconnettiamoci, in collaborazione con Cassiodoro Masterclass ed Elena Musti- capofile Cssvi



Sono previsti tre gruppi che si incontreranno nelle Biblioteche di Castenaso, Granarolo e Pieve di Cento :



4 incontri a Castenaso – sabato 22 e 29 ottobre | sabato 5 e 12 novembre | dalle h 10:00 alle h 11:45 | Biblioteca Casa Bondi, via XXI Ottobre 1944, 7/2 Castenaso



4 incontri a Granarolo – mercoledì 16,23,30 novembre, mercoledì 7 dicembre |dalle h 18:00 alle h 19:45 | Biblioteca Gianni Rodari, via San Donato 74, Granarolo dell’Emilia



4 incontri a Pieve di Cento – martedì 18 e 25 ottobre |martedì 15 e 22 novembre | dalle h 18:00 alle h 19:45 | Biblioteca “Le Scuole” -, via Rizzoli 4/6 – Pieve di Cento