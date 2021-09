"Come un gatto in tangenziale": cast e regista in sala per presentare il film

A tre anni dalla fine di quella storia d'amore che, come si era previsto sulla panchina di Piazza Cavour, è durata come un gatto in tangenziale, Paola Cortellesi torna a vestire i panni di Monica, l'ex cassiera tatuata che, in questo capitolo, finisce in carcere a causa delle gemelle ‘mano lesta’; Antonio Albanese è invece Giovanni, l’intellettuale radical chic che dovrà tirarla fuori dai guai.

Nelle sale italiane dal 26 agosto, Ritorno a Coccia di Morto è il secondo capitolo di Come un Gatto in Tangenziale, del 2017, sempre con la regia di Riccardo Milani, che nel weekend sarà al The Space Cinema di Bologna insieme ai due protagonisti, Cortellesi e Albanese, per salutare il pubblico in sala.

L’appuntamento è per sabato 4 settembre, quando i tre incontreranno gli spettatori presenti prima dello spettacolo delle 20:10 e di quello delle 22:30.

The Space Cinema raccomanda la prenotazione online per assicurarsi il posto in sala ed evitare assembramenti negli spazi comuni del multisala. È già possibile acquistare i biglietti per partecipare all’appuntamento e per assistere alla visione del film scegliendo giorno e orario sul sito. .

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...