I concerti di settembre a Bologna

Il primo concerto di settembre da segnalare è certamente quello di Bjork. La data del live è il 23 settembre e il palco su cui si esibirà l'artista islandese è quello dell'Unipol Arena di Casalecchio di Reno dopo cinque anni dall'ultimo concerto in Italia. E qualche giorno prima, il 21 settembre, è il turno di Paul Weller, che canterò all'Estragon. Il 23 settembre ci sono i Downtown Boys al Covo Club, il quintetto punk impegnato e attivista.

Venerdì 15 settembre Andrea Mingardi & Rossoblues Brothres Band presentano "Cosi si suonava in Paradiso”. Bologna è "Città della musica Unesco". Qui sono nati musicisti, cantautori, strumentisti, arrangiatori che hanno fatto del nostro territorio un palco Nazionale musicale. Andrea con la sua Rossoblues Brothers Band, esibendosi in una piazza che porta il nome del più grande, ripropone l'indispensabile valore della musica della scena Live. "Così si suonava in paradiso" non è solo un ricordo ma anche un auspicio per il futuro! Andrea Mingardi è stato un anticipatore del rock and roll, precursore del rhythm & blues italiano, poi del rock demenziale; in seguito interprete ed autore di grandi canzoni per Mina e altri mostri sacri. Un punto di riferimento nella canzone d’autore italiana.