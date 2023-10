In occasione della FESTA DELLA BIRRA che si terrà il 15 OTTOBRE dalle 16.30 alle 23.30... CONCERTO DEGLI AIROCKS !!!



Presso il Centro Socio-Culturale Falcone

Via B. Tosarelli,4

Zola Predosa



In programma: Rock & Birra... Cosa chiedere di più?!

E se volete ritrovarvi tra amici prima del concerto, stand gastronomici con crescentine, pasta fresca, carne alla brace e birre artigianali...



Il concerto si svolgerà alle 20.30



Info gruppo

Daniele Villano Rispoli al basso

Tommaso Chiarusi alla chitarra

Francesco Scimonelli alla chitarra

Mirco Zuffa alla batteria





Infoline: 328 955 71 73