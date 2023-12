Concerto di Natale nella Basilica di Sant’Antonio da Padova

Domenica 17 dicembre 2023 alle 21:15 avrà luogo il concerto di Natale organizzato da Fabio da Bologna – Associazione Musicale, presso la Basilica di S. Antonio da Padova a Bologna, Via Jacopo della Lana, 2, con la partecipazione del Coro e Orchestra Fabio da Bologna, diretti dal M° Alessandra Mazzanti.



L’ultimo appuntamento dell’anno con il Coro e Orchestra Fabio da Bologna offre la formula unica e accattivante

che vede l’unione di brani d’autore che interpretano magnificamente e sapientemente il Natale a brani della tradizione popolare di tutto il mondo.

Questi ultimi vengono proposti nelle lingue originali perché sia possibile gustarne appieno la vivacità e la forza delle tradizioni locali, orchestrati poi e armonizzati ad hoc per il Coro e Orchestra Fabio da Bologna.

Quest’anno verranno eseguiti brani di grandi autori quali Mozart, Reger, ed altri ancora, che hanno composto tra i brani più stupendi in onore di Maria Vergine.

I canti natalizi che sarà possibile ascoltare quest’anno appartengono invece alle tradizioni popolari di Italia, Spagna, Stati Uniti, Inghilterra, Irlanda, Romania, Germania, Austria, Francia e Polonia.

La grande affluenza di pubblico a questo appuntamento, la grande richiesta di registrazioni dei concerti passati, mostrano quanto questa formula riesca gradita.



Il festival viene realizzato con il Patrocinio del Ministero della Cultura – Segretariato Regionale per l’Emilia-Romagna e il Patrocinio del Comune di Bologna che ha pure concesso l’uso del logo “Bologna Unesco City of Music”. Esso può avere luogo grazie al sostegno della Provincia S. Antonio dei Frati Minori (Provincia del Nord Italia), Basilica S. Antonio da Padova (Bologna), Case di Riposo Francescane, Viaggeria Francescana, RE Immobiliare, Equipe Vittorio, Bar da Jenny, , NaturaSì, Farmacia Centrale di San Giovanni in Persiceto, GranVia Bar de tapas, Laboratorio Analisi S. Antonio.



L'ingresso è a offerta libera fino ad esaurimento posti