Concerto di Pasqua 2024 in Sant’antonio da Padova

Sabato 6 aprile 2024 alle 21:15 avrà luogo il CONCERTO DI PASQUA organizzato da Fabio da Bologna – Associazione Musicale, presso la Basilica di S. Antonio da Padova a Bologna, Via Jacopo della Lana, 2, del Coro e Orchestra Fabio da Bologna, diretti dal M° Alessandra Mazzanti.



Il programma di quest’anno porrà l’accento sulla Resurrezione del Signore piuttosto che sulla Passione. Il contrasto tra la drammaticità della morte di Cristo e l’incontenibile gioia della glorificazione del Cristo Risorto verrà espresso grazie alla musica di due importanti compositori austriaci: Franz Joseph Haydn, del quale verrà eseguita la Sinfonia n. 44 “Trauer-Symphonie” in mi minore (1771) e Wolfgang Amadeus Mozart, del quale verrà invece eseguita la Missa in honorem Sanctissimae Trinitatis KV 167.

Protagonisti saranno il Coro e Orchestra Fabio da Bologna, diretti da Alessandra Mazzanti.





Il festival viene realizzato con il Patrocinio del Ministero della Cultura – Segretariato Regionale per l’Emilia Romagna e il Patrocinio del Comune di Bologna. Esso può avere luogo grazie al sostegno della Provincia S. Antonio dei Frati Minori (Provincia del Nord Italia), Convento e Parrocchia della SS. Annunziata (Bologna), Basilica S. Antonio da Padova (Bologna), Case di Riposo Francescane, Viaggeria Francescana, Ferramenta Boriani (since 1820), Laboratorio Analisi S. Antonio, Farmacia Centrale di San Giovanni in Persiceto, Sebastiano Riguzzi-Agenzia Zurich, REimmobiliare, NaturaSì e altri benefattori.





L'ingresso è a offerta libera fino ad esaurimento posti.