Convegno: i diritti del bambino in ospedale

La nostra Costituzione dichiara che i bambini hanno diritto a protezioni e cure speciali, inoltre, l'infanzia rappresenta l'età determinante per la formazione della personalità adulta: al bambino vengono riconosciute, quindi, necessità peculiari.

La Carta di Each o carta dei diritti dei minori in ospedale evidenzia l'importanza di passare dal curare le malattie al prendersi cura dei bambini e degli adolescenti malati come persone: per questo sono importanti un ambiente il più possibile a misura di bambino, l'opportunità di garantire il gioco anche durante il ricovero, la necessità della presenza dei genitori, il diritto alle cure migliori e al ricovero all'interno di reparti pediatrici.

Solo alcune strutture nel nostro paese, però, ne danno concreta applicazione.

Abbiamo quindi sentito il dovere e l’urgenza di riflettere in un convegno dedicato al tema dei diritti dei minori in ospedale in un’ottica inter e transdisciplinare per offrire ai diversi professionisti coinvolti nella “cura” un caleidoscopio di risposte ai problemi emergenti: quali diritti per i minori in ambito ospedaliero? Quali strumenti di tutela per garantirne il rispetto? Quali le soluzioni già adottate e le criticità maggiori ancora da risolvere?

“I diritti del bambino in ospedale” si terrà a Bologna il prossimo 21 ottobre presso la Fondazione Golinelli dalle ore 9 alle ore 18.

È possibile iscriversi per partecipare al convegno in presenza inviando una e-mail entro il 18 ottobre a info@ageop.org

Il convegno è aperto a tutti: dai professionisti del settore a chiunque vorrà partecipare al dibattito.

L’evento è accreditato per le professioni di medico chirurgo, infermiere, psicologo, biologo, educatore professionale, logopedista (7 ECM). È stato inoltre richiesto l’accreditamento per il rilascio dei crediti formativi presso l’Ordine degli Avvocati di Bologna e degli Assistenti sociali dell’Emilia-Romagna.

Per informazioni: 051 214 45 91