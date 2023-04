Convegno sulla dispersione scolastica

Il giorno 27 aprile 2023 si terrà a Bologna presso la sala Coni di Via Trattati Comunitari 7( di fronte al Meraville) dalle 14,30 alle 18,30 un convegno, organizzato dal Club Inner Wheel di San Lazzaro-Savena-Idice in collaborazione con il comitato regionale e la Scuola dello Sport del CONI, dal titolo “Contro la dispersione scolastica. Scuola e Sport: due mondi in sinergia”, patrocinato dal Comune di Bologna

L’abbandono scolastico è una realtà, anche se più marcata al Sud, che la nostra società non si può permettere: significa perdere giovani, energie, competenze che si disperdono in altre strade, spesso ai margini della legalità, e che comunque impoveriscono il tessuto cittadino.

Relatori e figure di alta professionalità ci parleranno del fenomeno analizzandone le cause e suggerendo rimedi. Una giornata in cui riflettere e porsi delle domande.

Tutti sono invitati a partecipare, non solo gli operatori della scuola, gli allenatori, gli sportivi, gli educatori, le associazioni: il problema riguarda tutti.





Addetta stampa Inner Wheel Club di San Lazzaro-Savena-Idice