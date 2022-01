Arriva la Befana: i migliori eventi del 6 gennaio 2022 a Bologna Viene di notte ("con le scarpe tutte rotte") ma si farà vedere anche di giorno per distribuire caramelle e dolciumi ai bambini. Dove, quando e in che modalità? Ecco tutte le news su questo 6 gennaio

Il 6 gennaio che cade di giovedì e per molti si allungano le vacanze natalizie: l'Epifania si festeggia con cautela e rispettando le regole anti-covid, ma i bambini aspettano le loro calze piene di dolciumi ed è giusto accontentarli. Ecco un po' di eventi organizzati per questa ultima giornata di festa (Ricordate? L'Epifania è quella che tutte le Feste si porta via!).

Giovedì 6 gennaio lo show musicale "Gli Elfi di Babbo Natale" in scena al Teatro Duse."Siamo ormai alla vigilia di Natale, le renne e il carro con i regali sono quasi pronti, manca solo Babbo Natale… tutti gli elfi lo stanno aspettando ma lui non arriva…cosa sarà mai successo? Babbo Natale è scomparso e nessuno sa dove sia. Saranno l’amore e la bontà a mettere tutto a posto e a regalare allo spettacolo il lieto fine."

Cosa succede giovedì 6 gennaio? Che arriva la Befana! Di certo fa un passaggio all'Arci Benassi: è una Befana particolare, si fa chiamare "Befana da Asporto", cercherà un posto poco frequentato e arieggiato, consegnerà gratuitamente una calza con un libro e alcuni cioccolatini, poi raggiungerà altri bambini in luoghi lontani.

Giovedì 6 Gennaio 2022 il Museo del patrimonio Industriale propone "il laboratorio della Befana!" L'attività è rivolta ai ragazzi dagli 8 ai 12 anni. "Per festeggiare insieme il giorno della Befana, il Museo del Patrimonio Industriale vi invita a sbirciare nel quaderno del laboratorio della Befana. Tra le sue pagine troverete le istruzioni per dare vita a schiumose reazioni chimiche, esercizi di levitazione elettrostatica prove di "cucina stregata!"

I Re Magi a Dozza

Il 6 gennaio 2022 tradizionale rievocazione in costume dell'arrivo dei magi alla grotta con corteo itinerante nel borgo di Dozza e quadri viventi: giovedì 6 gennaio 2022 dalle ore 14 in poi. Prescrizioni distanziamento e mascherina consigliata. Dozza | UIT 380 1234309

Giovedi 6 gennaio alle ore 16:30 in Piazza Vittorio Veneto a Porretta Terme arriva la Befana! E alle ore 17:30 nel centro storico Stefano Capitani e Marina con "La fisarmonica racconta il Natale".

La calza della Befana a Fico

La Befana è passata anche nel Parco da Gustare...Ha lasciato vari dolci e caramelle colorate per tutti i bambini che hanno fatto i bravi! Ogni bambino che si presenterà a FICO con una calza potrà fare un giro tra i punti ristoro per riempirla di dolci e caramelle: succede giovedì 6 gennaio dalle 11 alle 19. All’ingresso la mappa della Befana per cercare i dolcetti lasciati dalla dolce vecchietta.