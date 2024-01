Cosmoprof 2024: l'appuntamento con la bellezza è a Bologna

Dal 21 al 24 marzo 2024 BolognaFiere ospiterà la fiera leader mondiale per l'intera industria della cosmetica e della bellezza professionale: Cosmoprof.

Da oltre 50 anni Cosmoprof è l'evento di riferimento per le aziende e i professionisti di tutti i settori dell'industria cosmetica, dalla filiera al prodotto finito. Il format B2B di Cosmoprof è costantemente in grado di supportare le aziende e gli stakeholder nel loro business in tutto il mondo con strumenti e iniziative specifiche che si adattano a ciascun mercato.