"Cous Cous a colazione" live al Covo Club

Sabato 9 dicembre i "Cous Cous a colazione" live sul palco del Covo Club.

I “Cous Cous a colazione” sono un progetto nuovo e fresco che fonde sonorità dance, pop ed elettroniche a influenze jazz e r’n’b. I brani sono arricchiti da elementi che traggono origini dal sound Mediterraneo e dall’Africa, grazie alle diverse provenienze culturali dei suoi componenti, in particolare della cantante Wilma Fatima Matsombe, di origine mozambicane, diversificando il linguaggio dei testi e donando alla loro musica una cornice World.

Il giusto equilibrio nella loro musica tra strumenti tradizionali e l’utilizzo dell’elettronica, i testi pop e la loro forte presenza live, hanno saputo destare molto interesse tra pubblico e operatori del settore tanto da arrivare in finale a molti importanti contest di musica indipendente di tutta Italia, da “Musica Da Bere”, ad Arezzo Wave, da Music Is The Best, “Palchi Belli”, Zona d’Ombra.

Dopo aver pubblicato diversi singoli, presentano al Covo Club il loro primo Ep “Luce”, un disco rnb caldissimo e pieno di commistioni, con i colori di una festa speciale che contiene al suo interno la vita di tutti i giorni.