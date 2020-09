Creatures colors and misanthropy: mostra personale di Fabiana Teodonno

"Barre dai colori sgargianti e melma colante caratterizzano le opere in esposizione create dall'artista Fabiana Teodonno.

Figure antropomorfe e zoomorfe si alternano e talvolta uniscono in composizioni visionarie ricche di follia, esuberanza, disagio e malessere."



Nata in provincia di Napoli, cresciuta in Abruzzo e in Emilia-Romagna, si diploma al Liceo artistico F. Arcangeli di Bologna, amata città in cui lavora e vive attualmente. Ha lavorato come prototipista di accessori d'alta moda, specializzandosi nella creazione di effetti pittorici con le resine epossidiche. Oltre alle sue opere realizza illustrazioni e quadri personalizzati, spaziando tra i più svariati stili a seconda della richiesta. Ama la musica, suonare la batteria, i concerti, il vino, via del Pratello e i suoi conigli

Mostra visibile dal venerdì alla domenica, dalle 18:00 alle 23:00, con tessera AICS 2020/21.

Uso della mascherina obbligatorio.