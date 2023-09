Quando: sabato 23 settembre 2023, dalle 16:00 alle 17:30

Dove: Giardini Margherita - Piazzale Mario Jacchia - Area Palco della Race For The Cure

Ingresso libero e gratuito.



La scrittura può essere un momento privato di sfogo, di elaborazione e di esternazione di emozioni, paure, insicurezze, ma può anche rappresentare un ottimo modo per condividere la propria esperienza. Lo sanno molto bene le Associazioni che, a Bologna e Provincia, ogni giorno accolgono e restano accanto alle donne che si trovano a vivere l'esperienza del cancro al seno e alle ovaie. Per mettere in risalto tutti i modi in cui l’esperienza della malattia può essere raccontata, Komen Italia, all'interno della Race For The Cure, la più importante manifestazione per la lotta ai tumori del seno, ha organizzato l’evento "Da dentro a fuori: il filo viaggia attraverso la scrittura".



Un evento tutto al femminile a cui prenderanno parte:

- Komen Italia, che presenta il libro "Sala d'attesa" scritto da Valeria Zannerio ed edito da Pathos.

- Dipetto, che presenta uno spaccato dello spettacolo teatrale scritto dalle donne dell'Associazione.

- Il Seno di Poi OdV, che presenta il libro "C'è voluto un cancro", scritto dalla socia Alice Spiga ed edito da Lit - Ultra.

- Loto OdV, che presenta il libro "Donne a Colori", sei storie di vita vissuta dalle donne dell'Associazione, curato da Angela Suprani, edito da Massimo Soncini Editore.

- Komen Italia, presenta "Le parole diventano canto": l'esperienza del gruppo di musicoterapia condotto da Andrea Bondi e Silvia Fenu come forma d'arte per elaborare la malattia.



Introduce: Silvia Cillani, Comitato Regionale Emilia-Romagna di Komen Italia APS.



Modera: Prof. Maria Carla Re, membro del Direttivo del Comitato regionale E-R di Komen Italia.



