Il cinema Tivoli propone una serie di due proiezioni, con dialogo sui film

DA MONTE SOLE AL PRESENTE : Riflessioni sul male (e il bene) dentro e attorno a noi.

Le proiezioni saranno alle ore 20,30 e ingresso sarà ad offerta libera.



GIOVEDI 21 Settembre

A GERMAN LIFE - (2016 - 113 minuti) Una straordinaria intervista alla segretaria di Joseph Goebbels

Brunhilde Pomsel è l'unica persona ad essere stata molto vicina ad uno dei peggiori criminali della storia.

Dialogo sul film con Michele Zanardi (Docente, dottorando in filosofia)



MERCOLEDI 27 Settembre

IO PER ME ERO UN UOMO - Il racconto di Ferruccio Laffi testimone degli eccidi di Monte Sole



Io per me ero un uomo rievoca un episodio storico tristemente noto come “La strage di Marzabotto” accaduto tra il 29 settembre e il 5 ottobre 1944 sull’Appennino Bolognese. Il ricordo del massacro è ancora presente nei luoghi in cui si è compiuto e ancora doloroso nelle persone che ne sono state coinvolte. Ferruccio Laffi è uno di loro. Fabio Fiandrini e Marta Pettinari, gli autori del documentario, lo hanno incontrato e hanno ascoltato la sua storia viva, commossa, che sembra raccontata dal ragazzo che è stato.