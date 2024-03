Dai campioni dello sport, alle istituzioni: super ospiti per il 250esimo compleanno della Guardia di Finanza

Per festeggiare il 250esimo compleanno della Guardia di Finanza oggi, 23 marzo, dalle 9.30 alle 12.30 si terrà nell'Auditorium "Enzo Biagi" in Sala Borsa il convegno dal titolo “Le Fiamme Gialle per il territorio e la solidarietà: da 250 anni al servizio della collettività”. La seduta sarà aperta da Fabrizio Cuneo e Nelson Bova modererà l'incontro.

Dai campioni dello sport, alle istituzioni. Tanti gli ospiti in programma.

La prima parte dell'evento verterà sull'impegno corale delle istituzioni durante l'alluvione in Emilia Romagna, ne discuteranno Galeazzo Bignami , Irene Priolo, Rita Nicolini, Francesco Paolo Figliuolo, Gian Luca Zattini, Davide Ranalli e Ivano Maccani.

La seconda invece avrà come tema la ricchezza dello sport paralimpico per la famiglia e per la società, interverranno goMatteo Lepore, Davide Cassani, Stefano Zaffagnini, Laura Simoncini, Nadia Giannetti e Luca Baldassarre.

Per concludere vi sarà la sezione "i nostri campioni" con l'intervento di Giuseppe Signori, Marco Belinelli e Davide Ghiotto.

Tematiche e ospiti: il programma del convegno